Почти все кварталы и 40% дорог Петербурга освободили от снега

В Смольном 16 января сообщили о результатах ликвидации последствий январского снегопада: очищено 40% дорог и 99% кварталов Петербурга. В период с 10 по 15 января с дворов вывезли 22,9 тысячи кубических метров снега, с дорог — более 500 тысяч кубических метров.

«В среднем ежедневно на улицы и тротуары города выходило около 1 тыс. единиц техники, в пиковые дни — до 1200, во дворах порядка 900 единиц техники и 4 тыс. дворников, а 11 января было задействовано чуть более 11 тыс. человек. (это дворники жилищных агентств, частных и государственных управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК)», — подчеркнули в Смольном.

От зимних осадков очистили 1922 квартала, что соответствует 99% запланированного объема. Также провели уборку на 105 территориях комплексного содержания, включая парковки и другие труднодоступные участки. Наиболее высокие показатели выхода дворников и механизаторов отмечены в Пушкинском и Василеостровском районах.

Во время снегопадов от жителей Петербурга поступали обращения, связанные с уборкой платных парковок. Вице-губернатор города Евгений Разумишкин поручил Центральному управлению региональных дорог и благоустройства разобраться со случаями несвоевременного вывоза снега.

По состоянию на 15 января в городе очистили от снега и наледи 10 072 кровли, что составляет 76% от их общего числа. В Пушкинском, Московском, Приморском и Колпинском районах уровень очистки крыш превысил 90%, тогда как самые низкие темпы зафиксированы в Адмиралтейском и Невском районах.

В Смольном сообщили, что в среднем ежедневно к очистке кровель привлекали около 1300 специалистов, включая штатных работников и подрядные организации. С начала зимы Государственная административно-техническая инспекция вынесла 115 постановлений за нарушения в сфере содержания территорий и крыш, общая сумма штрафов превысила 10 миллионов рублей.

По словам Разумишкина, работы по уборке и вывозу снега в Петербурге велись в штатном режиме, основные объемы выполнены. Уровень травматизма удалось снизить, однако часть территорий все еще требует дополнительного внимания, по ним уже даны соответствующие поручения.

Напомним, 10 января балканский циклон «Фрэнсис» вызвал в Петербурге сильные метели, из-за которых высота снежных заносов достигла 26 сантиметров. В дневное время к усиленной уборке дорог и тротуаров привлекли 1044 единицы техники и 900 работников ручного труда, в ночную смену задействовали более 960 единиц техники.