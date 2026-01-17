Управление погодой переходит к циклону: прогноз петербургских синоптиков на выходные

«Температура воздуха -7…-9 градусов, в Ленинградской области -5…-10. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 777 миллиметров ртутного столба, что существенно, на 16-18 единиц, выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 января, преимущественно облачная погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -1...-3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.