Управление погодой переходит к циклону: прогноз петербургских синоптиков на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 17 января, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом начнет меняться. Выходящий в акваторию Баренцева моря циклона, к исходу дня дотянется своим теплым сектором и до территории Ленинградской области. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, лишь на северо-западе области пройдет небольшой снег в сопровождении гололедных явлений.
«Температура воздуха -7…-9 градусов, в Ленинградской области -5…-10. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 777 миллиметров ртутного столба, что существенно, на 16-18 единиц, выше нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 января, преимущественно облачная погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -1...-3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
