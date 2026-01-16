В Петербурге установили энергоэффективное освещение на набережной реки Фонтанки

Энергоэффективные источники света разместили на чугунных кронштейнах на фасадах зданий. Система освещения управляется дистанционно из диспетчерского пункта компании «Ленсвет».

«Специалисты разработали дизайн оборудования с учетом архитектурных особенностей квартала, органично вписали современные технологии в облик расположенных рядом старинных домов. Благодаря новым фонарям сформирован единый световой ансамбль этого участка набережной Фонтанки и улиц Чайковского, Гагаринской и Соляного переулка, где в 2021 году было установлено почти 400 новых светильников», — отметил губернатор Александр Беглов.

Проект проводят в рамках соглашения между Правительством Петербурга и ПАО «Газпромом» по развитию городской инфраструктуры и социально-экономическому развитию.