В Петербурге установили энергоэффективное освещение на набережной реки Фонтанки

Систему наружного освещения модернизировали на участке набережной реки Фонтанки от улицы Пестеля до набережной Кутузова. На смену натриевым лампам установили 23 современных светодиодных светильника.
Энергоэффективные источники света разместили на чугунных кронштейнах на фасадах зданий. Система освещения управляется дистанционно из диспетчерского пункта компании «Ленсвет».
«Специалисты разработали дизайн оборудования с учетом архитектурных особенностей квартала, органично вписали современные технологии в облик расположенных рядом старинных домов. Благодаря новым фонарям сформирован единый световой ансамбль этого участка набережной Фонтанки и улиц Чайковского, Гагаринской и Соляного переулка, где в 2021 году было установлено почти 400 новых светильников», — отметил губернатор Александр Беглов.
Проект проводят в рамках соглашения между Правительством Петербурга и ПАО «Газпромом» по развитию городской инфраструктуры и социально-экономическому развитию.
«С 2007 года «Газпром» системно и последовательно развивает комфортную городскую среду, сохраняя уникальное историческое наследие Петербурга. Перед Новым годом новую архитектурно-художественную подсветку получил Михайловский (Инженерный) замок. В начале этого года, в канун Рождества, новый яркий вечерний облик приобрел Николо-Богоявленский морской собор. Нам было очень приятно сделать такой подарок петербуржцам и гостям города на новогодние праздники. А сейчас мы завершили обновление освещения набережной Фонтанки», — сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
В последние годы компания системно участвует в благоустройстве Петербурга. В 2025 году заменили светильники на проспекте Чернышевского, Кирочной улице, Сампсониевском мосту, улице Рубинштейна. За последние годы архитектурную подсветку получили доходные дома Петра Вейнера, Роберта Веге, особняк Елизаветы Бутурлиной, Дворцовая площадь, Троицкий мост, мост Бетанкура. Сейчас ведутся работы по реконструкции наружного освещения еще по двум объектам.
