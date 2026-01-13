Дедлайн по уборке снега продлили для коммунальщиков Петербурга

По данным пресс-службы ГАТИ, с 31 декабря 2025 по 12 января 2026 в Петербурге выпало 60,5 см снега, почти 20 из которых пришлись на последние дни новогодних каникул.

Все задачи по очистке территорий дворов и у станций метро, а также по вывозу собранного снега продлили до 15 января включительно.

После окончания срока поручений специалисты ГАТИ проведут выборочный мониторинг отчетов в системе. Все выявленные замечания направят ответственным для оперативного устранения.