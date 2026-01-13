Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Дедлайн по уборке снега продлили для коммунальщиков Петербурга

Ранее заявляли, что снежные сугробы, накопившиеся за новогодние праздники, должны были убрать до 12 января. Но этого сделать не успели. Новый срок установили на 15 января.

По данным пресс-службы ГАТИ, с 31 декабря 2025 по 12 января 2026 в Петербурге выпало 60,5 см снега, почти 20 из которых пришлись на последние дни новогодних каникул.

Все задачи по очистке территорий дворов и у станций метро, а также по вывозу собранного снега продлили до 15 января включительно.

После окончания срока поручений специалисты ГАТИ проведут выборочный мониторинг отчетов в системе. Все выявленные замечания направят ответственным для оперативного устранения.

