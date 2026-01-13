Подорожание ЗСД, ограничения 5-летних загранпаспортов и реновация «Галереи»: что изменилось для петербуржцев в январе

Подорожание проезда в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях

Проезд по карте «Подорожник» и ЕКП (Единой карте петербуржца) подорожал до 65 рублей. По «гостевому» тарифу поездка теперь обойдётся в 95 рублей в метро и в 88 рублей в наземном транспорте, а стоимость именного билета для школьников и студентов на месяц составит 839 рублей. В границах города также ввели единый тариф на проезд в электричках — 65 рублей.

Подорожание проезда по ЗСД для владельцев транспондера

С 17 января проезд по ЗСД (Западному скоростному диаметру) подорожает на 8 %. Самым ощутимым станет рост тарифов на двух маршрутах: КАД Юг – КАД Север (с 523 до 590 рублей), а также КАД Юг – Белоостров (с 558 до 620 рублей).

Кроме того, изменятся цены на транспондеры: аренда составит 300 рублей в месяц (вместо 130), покупка — 3500 рублей (вместо 2500), а версии «Плюс» — 3800 рублей (вместо 2800).

Рост тарифов ЖКХ

В Петербурге выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги в жилых помещениях: с 1 января они увеличились на 1,7 %, что связано с изменением ставки НДС. Осенью рост продолжится: с 1 октября тарифы поднимутся ещё на 14,6 %, что объясняют подорожанием энергоресурсов и необходимостью реализации инвестиционных проектов в сфере ЖКХ.

Рост минимальной оплаты труда и прожиточного минимума

В Петербурге на 2500 рублей вырос минимальный размер оплаты труда — до 31 250. Кроме того, примерно на 1–1,5 тысячи увеличился прожиточный минимум: для трудоспособных — до 22 500, для пенсионеров — до 17 754, для детей — до 20 025 рублей.

Вступление в силу закона о КРТ

Закон о комплексном развитии территорий предполагает снос хрущёвок и расселение их жителей. Ранее горожане восприняли его неоднозначно, после чего он был заморожен до начала 2026 года. При этом губернатор Александр Беглов называл инициативу «защитой петербуржцев от ухудшения жилищных условий». Собака.ru рассказывала, что об этом думают урбанисты, девелоперы и другие эксперты, а также объясняла, как избежать и, наоборот, добиться сноса и расселения.