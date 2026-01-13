Подорожание ЗСД, ограничения 5-летних загранпаспортов и реновация «Галереи»: что изменилось для петербуржцев в январе

С начала года в Петербурге вступили в силу новые законы, выросли тарифы ЖКХ и стоимость проезда в общественном транспорте. Об этих и других изменениях — в материале Собаки.ru.
Подорожание проезда в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях
Проезд по карте «Подорожник» и ЕКП (Единой карте петербуржца) подорожал до 65 рублей. По «гостевому» тарифу поездка теперь обойдётся в 95 рублей в метро и в 88 рублей в наземном транспорте, а стоимость именного билета для школьников и студентов на месяц составит 839 рублей. В границах города также ввели единый тариф на проезд в электричках — 65 рублей.
Подорожание проезда по ЗСД для владельцев транспондера
С 17 января проезд по ЗСД (Западному скоростному диаметру) подорожает на 8 %. Самым ощутимым станет рост тарифов на двух маршрутах: КАД Юг – КАД Север (с 523 до 590 рублей), а также КАД Юг – Белоостров (с 558 до 620 рублей).
Кроме того, изменятся цены на транспондеры: аренда составит 300 рублей в месяц (вместо 130), покупка — 3500 рублей (вместо 2500), а версии «Плюс» — 3800 рублей (вместо 2800).
Рост тарифов ЖКХ
В Петербурге выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги в жилых помещениях: с 1 января они увеличились на 1,7 %, что связано с изменением ставки НДС. Осенью рост продолжится: с 1 октября тарифы поднимутся ещё на 14,6 %, что объясняют подорожанием энергоресурсов и необходимостью реализации инвестиционных проектов в сфере ЖКХ.
Рост минимальной оплаты труда и прожиточного минимума
В Петербурге на 2500 рублей вырос минимальный размер оплаты труда — до 31 250. Кроме того, примерно на 1–1,5 тысячи увеличился прожиточный минимум: для трудоспособных — до 22 500, для пенсионеров — до 17 754, для детей — до 20 025 рублей.
Вступление в силу закона о КРТ
Закон о комплексном развитии территорий предполагает снос хрущёвок и расселение их жителей. Ранее горожане восприняли его неоднозначно, после чего он был заморожен до начала 2026 года. При этом губернатор Александр Беглов называл инициативу «защитой петербуржцев от ухудшения жилищных условий». Собака.ru рассказывала, что об этом думают урбанисты, девелоперы и другие эксперты, а также объясняла, как избежать и, наоборот, добиться сноса и расселения.
Круглогодичный призыв на службу в армию
Вступивший в силу закон меняет сроки призыва на службу в армию. Раньше они ограничивались несколькими месяцами весной и осенью. Теперь призывников могут вызывать в военкомат и рассылать повестки круглый год. При этом отправка на службу в армию по-прежнему будет проводиться с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Демонтаж новогодних украшений
Полюбоваться праздничным убранством на городских улицах ещё удастся до конца месяца, сообщили в правительстве Петербурга. Так, фотозона на Дворцовой площади простоит до 15 января, а Рождественская ярмарка и катальная горка — до 25 января. Ёлку в Ново-Манежном сквере и мультимедийный фонтан на Невском проспекте можно увидеть до 20 января, а Рождественскую ярмарку на Малой Садовой улице и Манежной площади — до 23 января. Сказочное оформление у метро «Московская» демонтируют уже в ближайшее воскресенье, 18 января.
Памятные мероприятия к годовщинам прорыва блокады Ленинграда и полного освобождения города
В этом году они продлятся с 18 по 28 января. В программе — зажжение факелов на Ростральных колоннах, церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам города, митинг у мемориального комплекса «Прорыв блокады Ленинграда», а также лекции, выставки, концерты, спектакли, экскурсии, кинопоказы и другие события. Подробнее — на официальном сайте администрации Петербурга.
Ежегодный запуск «Лыжных стрел»
С начала января между Петербургом и пригородом курсируют электрички, которые позволяют добраться до лыжных трасс. Ближайшие выезды анонсируют каждую среду. Следить за обновлениями можно в сообществе комитета по физической культуре и спорту в социальной сети «ВКонтакте». Бесплатные билеты нужно оформлять на сайте «Кассир.ру», в спортивных центрах районов города и в приложении Единой карты петербуржца.
Большая реновация «Галереи»
Масштабное обновление торгово-развлекательного комплекса стартует в январе, писал РБК со ссылкой на гендиректора ТРК Дмитрия Гашичева. Ремонт будут проводить поэтапно до ноября этого года, он затронет коридоры, места общего пользования и другие пространства внутри здания. Для посетителей «Галерея» останется доступной в обычном режиме.
Россиян больше не пустят в Германию и Румынию по загранпаспортам старого образца
С января этого года страны перестали признавать пятилетние загранпаспорта без биометрии. Однако в случае с Германией действует исключение: если у россияна есть немецкая виза, его пустят и по загранпаспорту старого образца. В ближайшие месяцы аналогичное ограничение также введут в Польше.
Комментарии (0)