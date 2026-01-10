В Петербурге организовали специальный транспортный штаб для реагирования на снегопады

В состав штаба вошли представители всех организаций, обеспечивающих пассажирские перевозки. По поручению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова штаб начал работу 10 января. Помощь пассажирам в нештатных ситуациях оказывают сотрудники ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» и ОАО «РЖД».

«Получить оперативную информацию об изменениях в режиме работы городского наземного транспорта можно по телефону горячей линии СПб ГКУ "Организатор перевозок": +7 (812) 576-55-55. Получить оперативную информацию об изменениях в расписании пригородных автобусов можно по телефону дежурного по Автовокзалу: +7 (812) 246-98-08», — уточнили в комитете.

Жителям и гостям Петербурга напомнили, что из-за снегопада возможно изменение расписания пригородных автобусов, поездов и авиарейсов. Пассажирам рекомендуют перед вылетом проверять данные на онлайн-табло аэропорта и следить за объявлениями в терминале.

10 января Петербург оказался под влиянием циклона «Фрэнсис», который принес в город снежные заносы высотой до 26 см. Ожидается, что снегопад продолжится в течение всего дня. К уборке снега привлекли в том числе сотрудников Смольного. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, основное внимание уделяется ключевым магистралям, подходам к социальным объектам, станциям метро, школам, детским садам, поликлиникам и входам в парадные.