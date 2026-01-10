Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Петербурге организовали специальный транспортный штаб для реагирования на снегопады

В Петербурге на фоне неблагоприятной погоды был создан оперативный штаб по работе с нештатными ситуациями на транспорте, рассказали в пресс-службе комтранса.

Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock.com

В состав штаба вошли представители всех организаций, обеспечивающих пассажирские перевозки. По поручению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова штаб начал работу 10 января. Помощь пассажирам в нештатных ситуациях оказывают сотрудники ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» и ОАО «РЖД».

«Получить оперативную информацию об изменениях в режиме работы городского наземного транспорта можно по телефону горячей линии СПб ГКУ "Организатор перевозок": +7 (812) 576-55-55. Получить оперативную информацию об изменениях в расписании пригородных автобусов можно по телефону дежурного по Автовокзалу: +7 (812) 246-98-08», — уточнили в комитете.

Жителям и гостям Петербурга напомнили, что из-за снегопада возможно изменение расписания пригородных автобусов, поездов и авиарейсов. Пассажирам рекомендуют перед вылетом проверять данные на онлайн-табло аэропорта и следить за объявлениями в терминале.

10 января Петербург оказался под влиянием циклона «Фрэнсис», который принес в город снежные заносы высотой до 26 см. Ожидается, что снегопад продолжится в течение всего дня. К уборке снега привлекли в том числе сотрудников Смольного. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, основное внимание уделяется ключевым магистралям, подходам к социальным объектам, станциям метро, школам, детским садам, поликлиникам и входам в парадные.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: