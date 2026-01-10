Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На северной периферии балканского циклона: вот прогноз погоды на сегодня

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 10 января, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует северная периферия балканского циклона, остановившегося над западом ЦФО. Он станет причиной облачной погоды, пройдет снег, в начале дня местами метели.

Urri / Shutterstock.com

«Температура воздуха -6…-8 градусов, в Ленинградской области -6…-11. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, в начале дня порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 января, облачная погода. Временами снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток -7...-9 градусов, ночью местами до -11. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет мало меняться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: