На северной периферии балканского циклона: вот прогноз погоды на сегодня

«Температура воздуха -6…-8 градусов, в Ленинградской области -6…-11. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, в начале дня порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 января, облачная погода. Временами снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток -7...-9 градусов, ночью местами до -11. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет мало меняться.