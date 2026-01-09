За последние сутки с улиц Санкт-Петербурга убрали и вывезли 41 тысячу кубометров снега

За минувшие сутки с улиц Санкт-Петербурга вывезли 41 тысячу кубометров снега, об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

«Осталось три дня до выхода с новогодних праздников, и к этому моменту город должен быть вычищен. Особое внимание обращаю на подходы к социальным объектам: школам, детским садам, поликлиникам», — прокомментировал вице-губернатор.

Разумишкин совместно с главой администрации Курортного района проинспектировал ход уборки местных улиц. В ходе проверки осмотрели детские площадки и общественные зоны, были выявлены замечания и поставлена задача решать проблему комплексно совместно с управляющими компаниями. Во дворах Петербурга задействованы около четырех тысяч дворников.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин дал поручение очистить город от снега к 12 января. До середины месяца необходимо вывезти снег, собранный при очистке крыш, а до 12 января — накопившийся во дворах и у станций метро. Итоги уборки будут выборочно проверены специалистами ГАТИ. В Рождество высота снежных сугробов в Петербурге достигла максимума за эту зиму: 7 января она составила 18 сантиметров.