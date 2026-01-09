На границе атмосферных вихрей: вот прогноз погоды на сегодня

«Температура воздуха -7…-9 градусов, в Ленинградской области -7…-12. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 761 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 января, облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, местами -13, днем -6...-8. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.