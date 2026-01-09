На границе атмосферных вихрей: вот прогноз погоды на сегодня

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 9 января, погода в Петербурге будет формироваться в противоборстве сухого и морозного гребня скандинавского антициклона с севера и северной периферии активного балканского циклона, выходящего с юга на запад ЦФО. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег.
«Температура воздуха -7…-9 градусов, в Ленинградской области -7…-12. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 761 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 января, облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, местами -13, днем -6...-8. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.
