На Октябрьской набережной появится новый диагностический центр

Постановление о выделении участка было подписано губернатором Александром Бегловым 8 января.

«В составе центра предусмотрены диагностические кабинеты, лаборатории, помещения для хранения биоматериалов, офис врача общей практики», — отметили в пресс-службе правительства.

Земельный участок будет передан инвестору с целевым назначением. Проектируемый диагностический центр рассчитан на 100 посещений за смену. После завершения строительства инвестор передаст городу смежные помещения общей площадью не менее 142 кв. м, которые закрепят за школой олимпийского резерва № 1 Невского района, сообщили в Смольном.

Сроки реализации проекта, объем инвестиций и конкретный профиль оказываемых медицинских услуг в постановлении не уточняются. Эти параметры будут определены на следующих этапах реализации проекта.