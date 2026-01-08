В Петербурге зафиксировали новый рекорд по высоте снежных сугробов

Сравнимый уровень снежного покрова в Петербурге отмечался 15 января 2025 года.

«В Ленинградской области самый высокий снежный покров сегодня сформировался в Сосново, там его высота приблизилась к полуметровой отметке и составила 45 см (прирост за сутки 10 см)», — прокомментировал синоптик.

В течение ближайших двух суток снежный покров будет оседать и уплотняться под собственной тяжестью, однако в конце недели, перед началом рабочих дней, в Петербурге ожидается новый снегопад.

Город продолжает находиться под воздействием гребня скандинавского антициклона. В Петербурге сохраняется холодная и ясная погода.

В Рождество высота сугробов в Петербурге достигла максимальных значений с начала календарной зимы — 18 см. Значительный рост снежного покрова также наблюдался накануне Нового года: за сутки он увеличился на 10 см и достиг 17 см, что стало рекордным показателем с начала зимы 2025 года.

По словам председателя комитета по благоустройству Петербурга Сергея Петриченко, опубликованным в его Telegram-канале, с начала зимы в Петербурге выпало около 76 см снега. Объемы его вывоза увеличены в пять раз и в среднем составляют 26 тыс. кубометров в сутки, всего уже вывезено 159 тыс. кубометров.

Ежедневно в уборке задействованы почти 2 тыс. единиц техники и более 1,3 тыс. работников ручного труда. В праздничные дни к очистке внутриквартальных территорий привлекались около 4 тыс. дворников и свыше 800 единиц техники. С дворов за весь период вывезено 8,4 тыс. кубометров снега. Очистке подлежат 13 410 крыш жилых домов. С 31 декабря по 7 января очищено почти 9 тыс. крыш, что составляет 67% от общего объема.

