Выглянет солнце и сохранится мороз: синоптики о погоде в Петербурге

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 8 января, Петербург будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он поспособствует появлению в облаках прояснений, а небольшой снег пройдет лишь местами. Температура воздуха останется заметно ниже положенных по климату значений.

«Температура воздуха -9…-11 градусов, в Ленинградской области -9…-14. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 766 миллиметров ртутного столюа, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 января, облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов, местами до -15., днем -9...-11. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.

