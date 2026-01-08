Выглянет солнце и сохранится мороз: синоптики о погоде в Петербурге

«Температура воздуха -9…-11 градусов, в Ленинградской области -9…-14. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 766 миллиметров ртутного столюа, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 января, облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов, местами до -15., днем -9...-11. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.