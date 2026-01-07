Коммунальщикам Петербурга установили дедлайн по уборке снега

С начала года улицы Петербурга накрыл почти полуметровый снежный покров. По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки выпадет еще 5-10 см снега.

Администрациям районов, учреждениям комитета по транспорту и органам власти по очистке снега выдали задания. Необходимо убрать снег в 1900 кварталах, на более чем 100 территориях возле станций метро и на 5000 крышах городских зданий, сообщили в ГАТИ.

Собранный снег нужно вывезти до окончания срока поручений: до середины января при сбросе с крыш и по 12 января из дворов и у станций метро.