В Петербурге обновился снежный максимум этой зимы. Что еще ждать от погоды в городе?

Сегодня высота снежного покрова достиг 18 см. Это стало самым высоким значением с начала календарной зимы. В остальном, — ожидаем морозы до -9 градусов и еще больше снега.

Sergey_Bogomyako / Shutterstock.com

Об этом сообщает ведущий эксперт погодного центра «Фобос» Михаил Леус со ссылкой на данные городской метеостанции. В Ленобласти снежные сугробы еще больше: самые большие показатели в Сосново. Там высота снега составляет 35 см.

Также синоптик делится прогнозом погоды на ближайшие дни. По данным Леуса, сегодня Петербург будет под влиянием передней части североатлантического циклона, который идет к западным берегам Скандинавии. Из-за этого в городе и области ожидаем облачную погоду со снегом, а температурные показатели окажется на 5-6° ниже средних многолетних значений.

«Температура воздуха -7…-9°, в Ленинградской области -7…-12°. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, во второй половине дня показания барометров начнут расти. В четверг без осадков, ночью -13…-15°, днём -9…-11°», — добавил синоптик.

Комментарии (0)

