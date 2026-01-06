Под влиянием гребня антициклона: петербургские синоптики о погоде в Петербурге

«Температура воздуха -10…-12 градусов, в Ленинградской области -8…-13. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 января, облачная погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13...-15 градусов, днем -8...-10. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.