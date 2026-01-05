Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Скандинавский антициклон усилит морозы: вот прогноз погоды на сегодня

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 5 января, в формирование метеорологических условий в Петербурге вмешается гребень морозного, скандинавского антициклона. На фоне роста атмосферного давления в облаках начнут появляться прояснения, а снег постепенно прекратится. В такой ситуации дневная температура окажется на 8-9 градусов ниже климатической нормы.
 

Evannovostro / Shutterstock.com

«Температура воздуха -10…-12 градусов, в Ленинградской области -10…-15, на юге местами -5. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 января, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, снег, изморозь. Ветер ночью переменный, днем восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -16...-18 градусов, местами до -22, днем -9...-11, местами до -14. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

