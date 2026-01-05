Скандинавский антициклон усилит морозы: вот прогноз погоды на сегодня

«Температура воздуха -10…-12 градусов, в Ленинградской области -10…-15, на юге местами -5. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 января, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, снег, изморозь. Ветер ночью переменный, днем восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -16...-18 градусов, местами до -22, днем -9...-11, местами до -14. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.