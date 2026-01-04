На северной периферии циклона: прогноз погоды от петербургских синоптиков на сегодня

«Температура воздуха -4…-6 градусов, в Ленинградской области -3…-8, на севере до -11. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 января, облачная, днем с прояснениями погода. Небольшой снег, днем местами. Ветер ночью переменный, днем западный, северо-западный слабый. Температура воздуха в течение суток -7...-9 градусов, ночью и утром местами до -12. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.