Градсовет Петербурга дал согласие на строительство жилого дома на Выборгской набережной

Здание спроектировано с учетом охраняемых панорам, фасады планируют частично оформить цветовыми акцентами.
Градостроительный совет одобрил проект многоквартирного жилого дома на Выборгской набережной. Проект разработан ООО «Интерколумниум» по заказу ООО «Нева Сити» и ООО «Дельта», сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре.
Проект получил заключение КГИОП и не нарушает охраняемые панорамы: основные объемы здания отодвинуты от набережной.
Как отметили в пресс-службе КГА, ключевой композиционный прием здания — форма «волны», отражённая в ступенчатой конструкции верхних этажей и светло-сером цветовом решении. Планируется создание трёх открытых дворов-курдонёров с южной ориентацией.
Для реализации строительства на участке демонтируют существующие здания, включая бизнес-центр «Акватория». При этом будет воссоздано ранее утраченное историческое строение.
Для защиты от транспортного шума предусмотрено экранирование жилой застройки с помощью перголы.
Члены Градостроительного совета рекомендовали уточнить фасадные решения со стороны Кантемировской улицы, в том числе рассмотреть возможность применения цветовых акцентов, например, красного кирпича.
