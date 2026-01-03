Градсовет Петербурга дал согласие на строительство жилого дома на Выборгской набережной

Градостроительный совет одобрил проект многоквартирного жилого дома на Выборгской набережной. Проект разработан ООО «Интерколумниум» по заказу ООО «Нева Сити» и ООО «Дельта», сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре.

Проект получил заключение КГИОП и не нарушает охраняемые панорамы: основные объемы здания отодвинуты от набережной.

Как отметили в пресс-службе КГА, ключевой композиционный прием здания — форма «волны», отражённая в ступенчатой конструкции верхних этажей и светло-сером цветовом решении. Планируется создание трёх открытых дворов-курдонёров с южной ориентацией.

Для реализации строительства на участке демонтируют существующие здания, включая бизнес-центр «Акватория». При этом будет воссоздано ранее утраченное историческое строение.

Для защиты от транспортного шума предусмотрено экранирование жилой застройки с помощью перголы.

Члены Градостроительного совета рекомендовали уточнить фасадные решения со стороны Кантемировской улицы, в том числе рассмотреть возможность применения цветовых акцентов, например, красного кирпича.