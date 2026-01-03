Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Колесов назвал 2025 год вторым самым теплым в Петербурге

Прошедший 2025 год занял второе место среди самых теплых за весь период метеонаблюдений, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, год запомнился рядом необычных погодных явлений, о чем он заявил, выступая из башни «Лахта Центра».

Olga Visavi / Shutterstock.com

Колесов отметил, что при проектировании небоскреба-рекордсмена учитывались климатические и погодные особенности, а все параметры — солнечное тепло и освещенность, образование льда, а также сила и повторяемость ветра — принимаются во внимание не только на этапе строительства, но и в процессе эксплуатации.

«Год очень теплый, нестандартный. Редкий случай — первое летнее наводнение за 160 лет. Самый влажный в истории январь. Третий год подряд самый теплый сентябрь. Второй по средней температуре год в истории», — рассказал Александр Колесов.

В этом году петербургские синоптики начали применять камеры «Лахта Центра» для мониторинга погодных изменений. С их помощью стало удобно отслеживать климатические процессы в акватории Финского залива, в том числе формирование ледового покрова.

Ранее мы рассказывали, что ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года оказалась одной из самых холодных как минимум с середины 2000-х годов. В полночь температура опускалась ниже -13°C.

