«Температура воздуха -5…-7 градусов, в Ленинградской области -4…-9, на востоке до -11. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 января, облачная погода. Временами небольшой снег. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -4...-6. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.