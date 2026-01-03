Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На периферии циклона: вот прогноз погоды на сегодня

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 января, в Петербурге сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег и продолжится повышение температурных показателей, однако до климатической нормы они пока не дотянутся.

Vunishka / Shutterstock.com

«Температура воздуха -5…-7 градусов, в Ленинградской области -4…-9, на востоке до -11. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 января, облачная погода. Временами небольшой снег. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -4...-6. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: