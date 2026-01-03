По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 января, в Петербурге сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег и продолжится повышение температурных показателей, однако до климатической нормы они пока не дотянутся.
«Температура воздуха -5…-7 градусов, в Ленинградской области -4…-9, на востоке до -11. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 января, облачная погода. Временами небольшой снег. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -4...-6. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
