В Петербурге и Ленинградской области зафиксировали самые высокие сугробы этой зимы

«В Ленинградской области больше всего снега в Сосново, там высота снежного покрова составляет 38 см», — отметил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что за прошедшие сутки высота снежного покрова в Петербурге увеличилась на 10 см. По данным городской метеостанции, к утру среды снег достиг 17 см — это максимальное значение с начала зимы 2025 года.

«Сегодня и завтра прирост снежного покрова будет минимальным, а вот днем 2 января снежный покров вновь начнет постепенно подрастать», — рассказал Михаил Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что снегопад распространяется в сторону Воейково, Шлиссельбурга и восточных районов города.

«Ветер немного раньше повернул к северу, так что на центр города уже мало снега вынесет, может и совсем уже не будет, хотя отдельные зоны осадков над Карельским перешейком еще есть», — отметил синоптик Александр Колесов.

Специалист отметил, что в течение суток снег в Петербурге распределялся крайне неравномерно. По его словам, накануне в центре города выпало около 5 мм осадков, а в ночь на сегодня — еще 3 мм, тогда как в западных районах снега было значительно меньше. В Кронштадте за день зафиксировали лишь 1 мм снега, а ночью — 0,2 мм. К утру 31 декабря высота снежного покрова в центре Петербурга составила 17 см. При этом снег, пришедший со стороны Ладоги, отличается рыхлой и легкой структурой, поэтому он быстро осядет. В Кронштадте снежный покров достигает всего 6 см.

В то же время в Москве за сутки высота снега увеличилась на 2 см и достигла 20 см, что соответствует климатической норме для первого дня января. В Подмосковье самые высокие сугробы зафиксированы в Волоколамске — до 26 см.

