Снег и мороз: вот прогноз погоды на сегодня

«Температура воздуха -7…-9 градусов, в Ленинградской области -6…-11. В Новогоднюю полночь в городе на Неве -11…-13, по области -10…-15. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 января, облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов, местами до -15, днем -8...-10. На дорогах гололедица.