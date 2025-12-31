Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Снег и мороз: вот прогноз погоды на сегодня

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 31 декабря, Петербург останется под влиянием северо-западной периферии циклонического вихря, медленно кружащего над центральными областями Европейской России. В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой снег и продолжится понижение температуры.
 

Lizavetta / Shutterstock.com

«Температура воздуха -7…-9 градусов, в Ленинградской области -6…-11. В Новогоднюю полночь в городе на Неве -11…-13, по области -10…-15. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 января, облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов, местами до -15, днем -8...-10. На дорогах гололедица.

