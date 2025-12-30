Какие улицы перекроют в Петербурге в новогоднюю ночь? Отвечают в комитете по транспорту

Город готовится отмечать Новый год, и праздничные мероприятия в центре введут ограничения проезда и парковки на некоторых участках с 31 декабря. Готовимся к финальным пробкам и выбираем маршруты заранее.
С 00:00 до 23:59 31 декабря запретят остановку транспорта на следующих участках:
- Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта;
- Казанской улице от Невского проспекта до дома 3;
- Казанской площади;
- Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Малой Морской улице от Невского до Гороховой;
- Кирпичном переулке;
- Гороховой улице от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта;
- Адмиралтейском проспекте от Вознесенского проспекта до Дворцового проезда;
- нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка;
- четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка;
- набережной Мойки от Невского до Гороховой в обе стороны;
- Мошковом переулке;
- четной стороне набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта;
- нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского до Конюшенной площади;
- Михайловской улице;
- Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Суворовской площади.
С 18:00 31 декабря до 5:00 1 января запретят движение автомобилей по:
- Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта;
- Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;
- набережной канала Грибоедова от Невского до улицы Ломоносова, Итальянской улицы и дома 13, литера А;
- Думской улице;
- Михайловской улице;
- Казанской площади;
- Гороховой улице от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;
- Кирпичному переулку;
- Дворцовому мосту;
- набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта и от Невского до Гороховой улицы;
- Малой Морской улице от Невского до Вознесенского проспекта;
- Адмиралтейской набережной;
- Дворцовому проезду;
- Адмиралтейскому проезду;
- Адмиралтейскому проспекту от Невского проспекта до Сенатской площади;
- Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста;
- Мошкову переулку;
- Миллионной улице;
- Мраморному переулку.
Остальные ограничения есть на сайте комитета по транспорту.
