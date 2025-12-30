Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Какие улицы перекроют в Петербурге в новогоднюю ночь? Отвечают в комитете по транспорту

Город готовится отмечать Новый год, и праздничные мероприятия в центре введут ограничения проезда и парковки на некоторых участках с 31 декабря. Готовимся к финальным пробкам и выбираем маршруты заранее.

С 00:00 до 23:59 31 декабря запретят остановку транспорта на следующих участках:

  • Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта;
  • Казанской улице от Невского проспекта до дома 3;
  • Казанской площади;
  • Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
  • Малой Морской улице от Невского до Гороховой;
  • Кирпичном переулке;
  • Гороховой улице от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта;
  • Адмиралтейском проспекте от Вознесенского проспекта до Дворцового проезда;
  • нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка;
  • четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка;
  • набережной Мойки от Невского до Гороховой в обе стороны;
  • Мошковом переулке;
  • четной стороне набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта;
  • нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского до Конюшенной площади;
  • Михайловской улице;
  • Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Суворовской площади.

С 18:00 31 декабря до 5:00 1 января запретят движение автомобилей по:

  • Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта;
  • Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • набережной канала Грибоедова от Невского до улицы Ломоносова, Итальянской улицы и дома 13, литера А;
  • Думской улице;
  • Михайловской улице;
  • Казанской площади;
  • Гороховой улице от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;
  • Кирпичному переулку;
  • Дворцовому мосту;
  • набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта и от Невского до Гороховой улицы;
  • Малой Морской улице от Невского до Вознесенского проспекта;
  • Адмиралтейской набережной;
  • Дворцовому проезду;
  • Адмиралтейскому проезду;
  • Адмиралтейскому проспекту от Невского проспекта до Сенатской площади;
  • Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
  • Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста;
  • Мошкову переулку;
  • Миллионной улице;
  • Мраморному переулку.

Остальные ограничения есть на сайте комитета по транспорту.

