Какие улицы перекроют в Петербурге в новогоднюю ночь? Отвечают в комитете по транспорту

С 00:00 до 23:59 31 декабря запретят остановку транспорта на следующих участках:

Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта;

Казанской улице от Невского проспекта до дома 3;

Казанской площади;

Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;

Малой Морской улице от Невского до Гороховой;

Кирпичном переулке;

Гороховой улице от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта;

Адмиралтейском проспекте от Вознесенского проспекта до Дворцового проезда;

нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка;

четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка;

набережной Мойки от Невского до Гороховой в обе стороны;

Мошковом переулке;

четной стороне набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта;

нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского до Конюшенной площади;

Михайловской улице;

Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Суворовской площади.

С 18:00 31 декабря до 5:00 1 января запретят движение автомобилей по:

Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта;

Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;

набережной канала Грибоедова от Невского до улицы Ломоносова, Итальянской улицы и дома 13, литера А;

Думской улице;

Михайловской улице;

Казанской площади;

Гороховой улице от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;

Кирпичному переулку;

Дворцовому мосту;

набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта и от Невского до Гороховой улицы;

Малой Морской улице от Невского до Вознесенского проспекта;

Адмиралтейской набережной;

Дворцовому проезду;

Адмиралтейскому проезду;

Адмиралтейскому проспекту от Невского проспекта до Сенатской площади;

Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;

Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста;

Мошкову переулку;

Миллионной улице;

Мраморному переулку.

Остальные ограничения есть на сайте комитета по транспорту.