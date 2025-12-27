Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Из-за нехватки курьеров стоимость доставки в Петербурге выросла на 25%

Сфера доставки и такси в Петербурге оказалась в условиях острого дефицита персонала после запрета на трудоустройство иностранцев по патентам.

Iurii Bagrov / Shutterstock.com

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов рассказал, что средняя стоимость обычной доставки продуктов и готовых блюд в городе выросла примерно на четверть, а экспресс-доставка подорожала более чем на 40%, сообщает «Деловой Петербург».

Нехватка кадров уже меняет структуру рынка. По данным АКИТ, доля продовольственных товаров в онлайн-торговле Петербурга с начала года сократилась на 3,8 процентного пункта и составила 24%. В ассоциации ожидают, что к концу года показатель продолжит снижаться. В периоды повышенного спроса сервисы не смогут полностью справляться с заказами из-за операционных ограничений.

Эксперты подтверждают, что бизнесу приходится перестраивать работу. Аналитик Data Insight Сергей Семко отмечает, что ряд сервисов пересмотрел зоны доставки и доступные временные интервалы. По его словам, в пиковые дни, включая праздники, сроки ожидания для клиентов будут увеличиваться.

В «Яндексе» также говорят о снижении доступности доставки на фоне роста цен. Компании ищут новых курьеров, оптимизируют логистику и активнее развивают альтернативные форматы — самовывоз, постаматы и дарксторы.

Ранее мы рассказывали, что запрет на работу мигрантам в такси и курьерской службе продлили до конца 2026 года.

