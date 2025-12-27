В ожидании циклона с севера: вот прогноз синоптиков на выходные

«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -2…+3. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать и составит 743 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 декабря, пасмурно, временами снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью и в первой половине дня местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток -1...-3 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.