Михайловский замок украсила архитектурно-художественная подсветка

Для светового оформления фасадов памятника архитектуры XVIII века использовали 433 светодиодных светильника. Для подключения оборудования проложено 3,4 километра кабеля. Особое внимание уделили сохранению исторического облика замка: фасадные кабельные линии скрыли в специальные футляры, окрашенные в цвет стен здания, а остальную часть проводов проложили под землей.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром»

Новая подсветка будет работать по графику наружного освещения города, работы выполнены по программе взаимодействия Правительства Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» при участии Ассоциации «Невский свет».

Помимо установки подсветки обновили 11 существующих торшеров на территории замка. В них заменили лампы на современные светодиодные светильники, а сами торшеры привели в порядок и перекрасили. Во дворе замка установили современный модуль для эффективного управления освещением.

