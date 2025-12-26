Михайловский замок украсила архитектурно-художественная подсветка

Новая подсветка будет работать по графику наружного освещения города, работы выполнены по программе взаимодействия Правительства Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» при участии Ассоциации «Невский свет».

Помимо установки подсветки обновили 11 существующих торшеров на территории замка. В них заменили лампы на современные светодиодные светильники, а сами торшеры привели в порядок и перекрасили. Во дворе замка установили современный модуль для эффективного управления освещением.