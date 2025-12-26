Будет ли снег на Новый год в Петербурге? Отвечает синоптик

Ни новые циклоны, ни западный ветер не принесут в Петербург 0 градусов, но зато с 28 декабря в городе температура воздуха постепенно, но уверено будет только понижаться. Сначала будет -2…-7 градусов, ближе к новому году -5…-10 градусов.

«Снегом не засыплет, но он будет довольно часто. Даже в Новый год есть перспективы, что снег будет идти. Хотя город большой и в разных районах может быть по-разному. Так что красивый новогодний вид в этом году можно начинать прогнозировать», — добавил Колесов.

Синоптик также поделился прогнозом погоды на сегодня и завтра. В Петербурге ожидается слабая оттепель, температура воздуха 0…+2 градуса. В субботу, 27 декабря, днем приблизится атмосферный фронт, который принесет мокрый снег, переходящий во второй половине дня в снег и с 28 декабря на всей территории Ленинградской области уже будет наблюдаться снег.