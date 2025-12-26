Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Будет ли снег на Новый год в Петербурге? Отвечает синоптик

«Теперь все больше и больше уверенности», что в канун Нового года мы войдем с отличной зимней погодой, со снегом и без ветра», — написал главный синоптик города Александр Колесов.

Sergey_Bogomyako / Shutterstock.com

Ни новые циклоны, ни западный ветер не принесут в Петербург 0 градусов, но зато с 28 декабря в городе температура воздуха постепенно, но уверено будет только понижаться. Сначала будет -2…-7 градусов, ближе к новому году -5…-10 градусов.

«Снегом не засыплет, но он будет довольно часто. Даже в Новый год есть перспективы, что снег будет идти. Хотя город большой и в разных районах может быть по-разному. Так что красивый новогодний вид в этом году можно начинать прогнозировать», — добавил Колесов.

Синоптик также поделился прогнозом погоды на сегодня и завтра. В Петербурге ожидается слабая оттепель, температура воздуха 0…+2 градуса. В субботу, 27 декабря, днем приблизится атмосферный фронт, который принесет мокрый снег, переходящий во второй половине дня в снег и с 28 декабря на всей территории Ленинградской области уже будет наблюдаться снег.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: