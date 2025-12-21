Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Самый короткий световой день в Петербурге — в воскресенье

Светлая часть суток 21 декабря в Петербурге составит примерно 5 часов 53 минуты — это минимальная продолжительность дня в году.

Konstantin Shabalin / Shutterstock.com

В Петербурге наступил самый короткий день года, сегодня продолжительность светлого времени составит менее шести часов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

К 18:03 по московскому времени Солнце опустится в минимальную точку над горизонтом для северного полушария. Именно в этот момент начнутся самые длинные сумерки. Для всей страны это будет ночь максимальной продолжительности с самым коротким светлым периодом суток.

«В Петербурге за оставшиеся 10 дней года световой день вырастет на 9 минут. В день весеннего равноденствия 2026 года астрономическая продолжительность дня и ночи примерно сравняется для всех регионов планеты», — рассказали в Лаборатории.

По словам специалистов, сразу после зимнего солнцестояния увеличение светового дня связано прежде всего с тем, что Солнце начинает заходить позже. Время восхода почти не меняется и в ближайшие дни в ряде регионов даже продолжит смещаться на более поздние значения.

Напомним, в понедельник, 22 декабря, в Петербурге ожидаются морозы и снег. К середине недели в городе прогнозируют формирование устойчивого снежного покрова. Температура опустится до –3…–8 градусов, местами в Ленобласти возможно сильнее понижение.

