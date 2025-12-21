Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Финал тепла: петербургские синоптики о погоде в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 21 декабря, Петербург будет находиться под влиянием тыловой части циклона, центр которого в середине дня уйдет на границу Архангельской области и Коми. В такой ситуации в атмосфере над городом сохранится господство теплого и влажного атлантического воздуха, что сохранит облачную погоду с дождями.

Lizavetta / Shutterstock.com

«Температура воздуха +4…+6 градусов, в Ленинградской области +1…+6. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 декабря, облачно, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +2...+4. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

