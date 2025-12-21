Финал тепла: петербургские синоптики о погоде в воскресенье

«Температура воздуха +4…+6 градусов, в Ленинградской области +1…+6. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 декабря, облачно, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +2...+4. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.