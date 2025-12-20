В Петербурге собираются упростить установку шлагбаумов во дворах

Комитет имущественных отношений подготовил проект распоряжения, предполагающий изменение административного регламента выдачи разрешений на использование земли, находящейся в собственности Санкт-Петербурга или без разграничения государственной собственности.

Согласно проекту, собственникам многоквартирных домов хотят позволить установку шлагбаумов без отдельного проектирования благоустройства. Для получения разрешения планируется расширить перечень документов, включив в него решение общего собрания владельцев помещений, поддержанное не менее чем двумя третями голосов, сообщает «Фонтанка».

В решении должны быть указаны:

информацию о человеке, который будет наделен полномочиями представлять интересы всех собственников по вопросам, связанным с установкой и демонтажом шлагбаума;

информацию об источнике денег на установку и содержание шлагбаума;

порядок въезда на придомовую территорию, с обеспечением беспрепятственного доступа для пешеходов, инвалидов и других маломобильных групп;

порядок круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, правоохранительных органов, скорой, МЧС, газовых и коммунальных служб.

К решению необходимо приложить схему расположения шлагбаума и описание конструкции: тип, размеры и внешний вид. Этот пакет должен быть утвержден на общем собрании собственников.

Проект также уточняет порядок межведомственного взаимодействия при выдаче разрешений.

В пояснительной записке указано, что изменения направлены на реализацию права собственников многоквартирных домов размещать ограждающие устройства на придомовой территории без разработки проекта благоустройства, на основании разрешения Комитета имущественных отношений, без предоставления участка в пользование и без установления сервитута.