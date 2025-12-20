Пройдут дожди: вот прогноз погоды на выходные

«Температура воздуха +3…+5 градусов, в Ленинградской области 0…+5. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 декабря, облачно, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +2...+4. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.