Открытки всем: в Лахта Центре открыли Новогоднюю почту

Торжественный запуск проекта, инициированного ПАО «Газпром», состоялся на обзорной площадке Лахта Центра на высоте 365 метров (в самом высоком почтовом пункте в мире!).
В этом году Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе» празднует маленький юбилей — ей исполняется пять лет. За это время 140 000 человек отправили авторские открытки с добрыми пожеланиями.
Андрей Черных
заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
Сегодня мы впервые открываем Новогоднюю почту «Лахта в арт-фокусе» на обзорной площадке Лахта Центра на высоте 365 метров. В этому году нашему проекту уже пять лет. Важно, что это бумажные, рукописные открытки, от которых веет настоящим душевным теплом. Их, как раньше, приятно перечитывать и хранить годами. Важно и то, что наши открытки созданы замечательными петербургскими художниками. Созданы с большой любовью, и каждая в своем неповторимом стиле. Поздравляю всех с наступающими праздниками и призываю делиться хорошим настроением и душевным теплом с родными и близкими. А наши открытки в этом помогут.
В этом году над открытками работали шесть художников: Анна и Варвара Кендель, Маргарита Чигина, Людмила Чувиляева, Анастасия Тушинцева, Юлия Сиднева. Авторы вдохновляются эстетикой праздничного города и образом первого небоскреба Петербурга. Поэтому героями их иллюстраций стали радующиеся зимним праздникам дети и взрослые, Петр I, летящий на коне к Лахта Центру, и даже один пушистый счастливый кот.
Сделать ламповый сюрприз близким можно совершенно бесплатно. Достаточно с 16 по 26 декабря подписать открытку в одной из трех локаций: в Арке и на обзорной площадке Лахта Центра, а также на «Катке у Флагштока». Кроме того, открытки можно отправить онлайн.
