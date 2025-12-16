Открытки всем: в Лахта Центре открыли Новогоднюю почту

Андрей Черных

заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»

Сегодня мы впервые открываем Новогоднюю почту «Лахта в арт-фокусе» на обзорной площадке Лахта Центра на высоте 365 метров. В этому году нашему проекту уже пять лет. Важно, что это бумажные, рукописные открытки, от которых веет настоящим душевным теплом. Их, как раньше, приятно перечитывать и хранить годами. Важно и то, что наши открытки созданы замечательными петербургскими художниками. Созданы с большой любовью, и каждая в своем неповторимом стиле. Поздравляю всех с наступающими праздниками и призываю делиться хорошим настроением и душевным теплом с родными и близкими. А наши открытки в этом помогут.