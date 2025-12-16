Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На Комендантском проспекте появится вторая сцена Театра музкомедии

Его разместят на участке между улицей Шаврова, Комендантским и Шуваловским проспектами, Литориновой улицей и проспектом Королева.

Anton Yulikov / Shutterstock.com

В правительстве города внесли изменения в градостроительную документацию Приморского района. Речь идет об участке между улицей Шаврова, Комендантским и Шуваловским проспектами, Литориновой улицей и проспектом Королева. Здесь планируют сделать вторую сцену Санкт-Петербургского Театра музыкальной комедии.

«За пределами центра Петербурга у нас мало театров с большой историей. Тем не менее, жители новых районов хотят иметь настоящие классические театры ближе к дому. Строительство этой площадки значительно повысит статус микрорайона», — отметил губернатор Александр Беглов.

Планы строительства второй сцены Театра музкомедии обсуждали еще с 2023 года. Тогда же начали готовить дорожную карту по реализации проекта.

