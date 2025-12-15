Мобильный интернет могут ограничивать на новогодние праздники в Ленобласти

Ограничения могут начать действовать с приближением новогодних праздников и в течение новогодних каникул. Такое решение, возможно, примут силовые структуры области.
Это связано с возможными атаками БПЛА и попытками кибер-вмешательства в работу инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что за последние дни власти региона принимали решение о блокировке либо замедлении определенных интернет-ресурсов и временном ограничении мобильной связи, исходя из оперативной обстановки.
«Обращаю внимание, что ограничения являются вынужденной мерой обеспечения безопасности с учетом геополитического расположения региона», — подытожил Дрозденко.
