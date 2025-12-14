Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Солнечно и морозно: синоптики о погоде в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 14 декабря, погоду в Петербурге продолжит формировать гребень антициклона. В такой ситуации в регионе сохранится переменная облачность и обойдется без осадков, а дневная температура окажется на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

FOTOGRIN / Shutterstock.com

«Температура воздуха -5…-7 градусов, в Ленинградской области -4…-9. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 декабря, облачно с прояснениями, ночью умеренный снег, днем временами небольшой мокрый снег, морось. Днем местами туман, гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, местами до -10, днем -1...+1. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём повышаться.

