Солнечно и морозно: синоптики о погоде в воскресенье

«Температура воздуха -5…-7 градусов, в Ленинградской области -4…-9. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 декабря, облачно с прояснениями, ночью умеренный снег, днем временами небольшой мокрый снег, морось. Днем местами туман, гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, местами до -10, днем -1...+1. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём повышаться.