На месте БЦ «Акватория» на Выборгской набережной появится жилой комплекс

Заказчиками выступают компании «Нева Сити» и «Дельта», архитектурную концепцию разработала студия «Интерколумниум».

История участка начинается с 1932 года, когда здесь разместился проектный институт. В 1998 году здание было переоборудовано под бизнес-центр «Акватория», корпуса которого возводились в 1964, 1970 и 1979 годах.

Проектируемый жилой комплекс будет иметь девять надземных этажей. На первых уровнях предусмотрены коммерческие помещения, подземный этаж займет парковка. Общая площадь здания составит 71,3 тысяч квадратных метров, из них более 31 тысячи квадратных метров отведены под жилье, сообщает «Фонтанка».

Фасады планируют выполнить из архитектурного бетона и натурального камня светлых тонов, а элементы первого и верхних этажей оформить глазурованной керамикой. Внутреннее пространство комплекса организуют вокруг трех дворов-курдонеров, свободных от автомобилей. Главный вход запроектирован со стороны Выборгской набережной.

