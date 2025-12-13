Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Барический гребень порадует солнцем: о погоде на сегодня

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 13 декабря, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет представлена гребнем антициклона. Вытянувшись в меридиональном направлении, он сформирует в регионе спокойную погоду с переменной облачностью. Осадков в Санкт-Петербурге не ожидается, а по области небольшой снег местами еще пройдет, на дорогах и тротуарах гололедица.

Lizavetta / Shutterstock.com

«Температура воздуха -4…-6 градусов, в Ленинградской области -3…-8. Ветер северо-западный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, ближе к вечеру показания барометров начнут понижаться», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 декабря, переменная облачность, без осадков, местами изморозь. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, местами -10...-12, днем -4...-6. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

