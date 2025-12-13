Барический гребень порадует солнцем: о погоде на сегодня

«Температура воздуха -4…-6 градусов, в Ленинградской области -3…-8. Ветер северо-западный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, ближе к вечеру показания барометров начнут понижаться», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 декабря, переменная облачность, без осадков, местами изморозь. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, местами -10...-12, днем -4...-6. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.