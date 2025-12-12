«Почта России» решила отказаться от реставрации Главпочтамта в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Наталия Астахова в своем Telegram-канале опубликовала ответ на запрос от «Почты России». В нем сообщили, что организация не планирует использовать здание Главпочтамта. Также отмечают, что объект культурного наследия (ОКН) находится «в неудовлетворительном техническом состоянии», однако планов по реставрации нет.

«Исходя из финансового положения Общества принято решение об экономической нецелесообразности проведения работ», — следует из документа.

Организация решила продать Главпочтамт как непрофильный актив и готовятся провести торги по продаже зданий. В начале декабря уже пытались провести аукцион, но его отменили.

В марте 2026 года сообщали, что в Петербурге хотят возродить проект «Почтового квартала». Смольный планирует реализовать идею, задуманную в 2019 году. Власти хотят реконструировать комплекс зданий на Почтамтской и Большой Морской улицах, а именно: здание Главпочтамта, дом-усадьбу Ломоносова и Дворец культуры работников связи.

Напомним, что в 2023 году «Почта России» разорвала контракт с предыдущими разработчиками проекта восстановления исторических зданий, в том числе и Дом культуры работников связи и два корпуса бывшей усадьбы Михаила Ломоносова на Большой Морской улице. Тогда в компании отметили, они не отказываются от преобразования квартала, но намерены найти новых разработчиков концепции реставрации.

А осенью власти Петербурга рассмотрели несколько вариантов благоустройства Почтамтской улицы, но единого решения по переделке Почтамтской улицы так и не было принято.