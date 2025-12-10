Новая Голландия поделилась планами на новогодние праздники

В ближайшие выходные, 13 и 14 декабря, на острове заработает елочный базар с пихтами, соснами, елями и большими еловыми букетами. Тут же выступят с концертом любительский хор «Большой распев» Дома радио, который пройдет в «Сообществе».

С 20 декабря стартует юбилейный сезон Новогоднего базара. Во дворе здания «Бутылка» установят восьмиметровую елка и уличные очаги, а окружать их будут 16 киосков с подарками, елочными игрушками, посудой и винтажными украшениями, а также едой и напитками — от пончиков с креветками и римской пиццы до шведских пирогов и пышек. Еще 13 участников Новогоднего базара разместят в Павильоне на Главной аллее.

В этом году в благотворительном киоске на Новогоднем базаре снова заработает «Новогодняя почта», куда любой желающий сможет принести подарки для подопечных семи петербургских фондов: «Ночлежка», AdVita, «Антон тут рядом», «Старость в радость», «Яркая жизнь», «Бумажная птица» и «Помощь».

Также в предновогодней программе острова — сольный концерт пианистки Веры Воронежской, концерт Ансамбля Независимых Музыкантов, выступления оркестра Olympic Brass на катке, а уже с 1 января в Павильоне будут работать «Мастерские Деда Мороза», организованные Творческой мануфактурой «П.Т.Х.». В этом году программа мастер-классов посвящена свету в широком смысле слова — дети от 6 лет под руководством опытных помощников Деда Мороза научатся делать новогодние украшения, фонарики, открытки и даже волшебные палочки. Участие в «Мастерских» бесплатное, предварительная запись не требуется. В «Моей школе», которая находится в Доме Коменданта, пройдут зимние лагеря по кино, музыке и театру, а также новогодние мастер-классы.

Также на Новой Голландии уже заработал Каток. С понедельника по четверг в 20:30 на нем проходят тематические сеансы, а на время праздников введут дополнительный сеанс с 22:00 до 23:15.

В одном из киосков на Липовой аллее в этом году работает пирожковая «Минутка» — здесь можно попробовать пирожки по традиционным ленинградским рецептам, но с современными начинками, например, с куриной печенью и луковым мармеладом или с яблоком и заварным лимонным кремом. Во втором киоске, ближе к «Дому 12», пекут трдельники — традиционное чешское угощение из запеченного на вертеле теста с разными начинками.