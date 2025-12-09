Где взять декабрьский номер журнала Собака.ru

Тема номера — коллекционеры! Петербургская it-girl и амбассадор верховой езды Анна Семак устроила нам сеанс фэшн-иппотерапии: познакомила с личным табуном в семь лошадей (и одним пони Пицца!), показала внушительную коллекцию маст-хэвов для выездки (от вальтрапа Hermès до хлыстов Agent Provocateur!).

Триггеры, памятные моменты и русская душа — вайб коллекции совриска админа «Антиглянца» Татьяны Столяр, которая вовсю готовит новую (уже вторую!) выставку-исповедь «Я есть жир». Пробрались к лил-меценату в дом Нирнзее, где составили арт-психологический портрет коллекцио нерки в интерьере.

Потомственный коллекционер Сандро Синявский (с провенансом букиниста!) готовится торговать антиквариатом и травить байки до ста лет — ну а пока делает место силы из собственной галереи совриска Siniavskii (с фигуративной живописью нонконформистов и офортами супергероев blazar!)

Еще в номере! «Анфан террибль русского кино» Никита Кологривый расследует самые дикие преступления в новом сезоне «Метода»: ради роли Зверя и попадания в аутло-гэнг Константина Хабенского сбрил кудри, постиг мощь нарциссической травмы и переиграл вообще всех.