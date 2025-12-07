Банк России отменяет лимиты на переводы за границу для граждан и дружественных стран

Банк России с 8 декабря 2025 года отменяет действовавшие ранее лимиты на переводы иностранной валюты за границу для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран. Регулятор объяснил решение стабильной ситуацией на валютном рынке.

При этом ограничения сохраняются до 7 июня 2026 года для отдельных категорий: работающие в России нерезиденты из недружественных стран смогут переводить средства только в размере заработной платы, а неработающие физические лица из этих государств и юридические лица из недружественных стран по-прежнему не смогут переводить деньги за рубеж. Исключение сделано для иностранных компаний, контролируемых российскими физическими или юридическими лицами.

Операции иностранных инвесторов, вкладывающихся в российский финансовый рынок, также не подпадают под ограничения: они могут переводить средства со счетов типа «Ин» на зарубежные счета.

Банки из недружественных стран смогут переводить рубли через корреспондентские счета российских кредитных организаций, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Ранее лимиты на переводы за границу были введены в марте 2022 года. Изначально они составляли $5 тысяч в месяц, затем повышались до $1 миллиона и $10 тысяч через системы денежных переводов.

Ранее мы рассказывали о том, что Банк России перенес запуск цифрового рубля на 2026 год.