Дожди, переходящие в мокрый снег: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 7 декабря, Петербург будет ощущать влияние циклонического вихря, выходящего на запад Скандинавии. В такой ситуации в регионе облачно, пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, возможна налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, на дорогах скользко.

Anton Malkov / Shutterstock.com

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 декабря, облачная погода, небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1...-1 градус, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем — понижаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

