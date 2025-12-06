На Невском проспекте обновят тротуары и инфраструктуру

Проект разделен на три этапа.

Первый, протяженностью около 2,4 километра, включает зоны от набережной Мойки до канала Грибоедова, промежуток между Михайловской улицей и Литейным проспектом, а также сегмент от дома 140А до площади Александра Невского.

Во второй этап, длиной 850 метров, входят участки от канала Грибоедова до Михайловской, от площади Восстания до дома 140А, а также от дома 154А до Исполкомской.

Третий этап (1,35 километра) затрагивает территорию от Дворцовой площади до набережной Мойки, а также зоны возле Садовой, Малой Садовой и улицы Рубинштейна. Таким образом, в проект попадают ключевые отрезки у Гостиного двора, канала Грибоедова, Литейного проспекта и площади Восстания.

Особенностью проекта является высокая концентрация памятников архитектуры. В пределах работ расположено 90 объектов культурного наследия, среди них Гостиный двор, Думская башня, Публичная библиотека и Пассаж. Любые решения — от выбора материалов до технологии проведения работ — должны быть согласованы с профильными комитетами.

Проектировщик обязан подготовить раздел, посвященный сохранности исторических зданий, и согласовать его с комитетом по охране памятников, а при необходимости — с Министерством культуры.

Дополнительные сложности связаны с высокой плотностью инженерных сетей. Подрядчику предстоит запросить технические условия у ресурсоснабжающих организаций и учитывать ограничения по подземным коммуникациям. В проект также должны войти решения по организации движения, ограждениям и транспортной логистике.

Начальная максимальная цена контракта на выполнение проекта составляет 29,56 миллиона рублей. За эту сумму подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и пройдет все согласования. Срок готовности документации — конец мая 2026 года.

