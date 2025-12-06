Небольшие дожди: прогноз погоды на выходные

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 декабря, пасмурно, временами осадки, днем местами небольшие в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0...+2 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.