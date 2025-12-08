На дворе декабрь, а на градуснике все еще плюсовая температура. Когда наступит настоящая зима? И будет ли снег под Новый год?

Почему начало декабря в Петербурге выдалось таким теплым?

Такую погоду всегда определяют теплые воздушные массы, которые поступают к нам с Атлантики. На первой неделе декабря над городом властвовал антициклон, благодаря которому в Петербурге было сравнительно сухо и тепло.

На этой же неделе будет очень много циклонов, первый из которых пришел к нам еще в выходные. Дожди сменяются мокрым снегом, но ближе к концу недели снова потеплеет. К четвергу ожидаются температуры до +5… +6 градусов. Вот такая теплая, неустойчивая погода получается.

В целом подобная активность циклонов — явление для Петербурга стандартное. Просто в последние годы оно еще заметнее. Ведь температуры в Атлантике выше, а стало быть, воздушные массы к нам приходят более теплые, чем бывало раньше.