На дворе декабрь, а на градуснике все еще плюсовая температура. Когда наступит настоящая зима? И будет ли снег под Новый год?

Первый снег в этом году прошел еще в середине ноября, однако зима не спешит приходить в Петербург. На столбиках термометров стабильно плюсовые температуры, а из осадков все чаще встречается дождь. Долго ли так еще продлится? Когда готовить теплые шапки и шарфы? И ждать ли снега в Новогоднюю ночь? На эти и другие вопросы о декабрьской погоде отвечает главный синоптик города Александр Колесов.
Почему начало декабря в Петербурге выдалось таким теплым?
Такую погоду всегда определяют теплые воздушные массы, которые поступают к нам с Атлантики. На первой неделе декабря над городом властвовал антициклон, благодаря которому в Петербурге было сравнительно сухо и тепло.
На этой же неделе будет очень много циклонов, первый из которых пришел к нам еще в выходные. Дожди сменяются мокрым снегом, но ближе к концу недели снова потеплеет. К четвергу ожидаются температуры до +5… +6 градусов. Вот такая теплая, неустойчивая погода получается.
В целом подобная активность циклонов — явление для Петербурга стандартное. Просто в последние годы оно еще заметнее. Ведь температуры в Атлантике выше, а стало быть, воздушные массы к нам приходят более теплые, чем бывало раньше.
То есть происходящее сейчас — это аномалия?
Ну, конечно, это аномалия — еще 5 декабря климатическая норма составляет около -1,5 градуса, а к концу первой декады она снижается практически до -2 градусов. Сейчас же мы видим превышение этих показателей на два, три, а то и четыре градуса. В четверг превышение может дойти и вовсе до семи градусов.
Это все еще не аномальные значения — к примеру, исторические максимумы для 6 и 7 декабря составляют +10,9 и +10,5 градусов. Ничего подобного мы пока не видим, и тем не менее аномалия, конечно, присутствует.
Если говорить о недавнем прошлом, пока происходящее можно сравнить только с 2011 годом, когда также наблюдался очень длительный теплый период. К примеру, в прошлом году тоже начало декабря было теплым, но уже 4-го числа сильно похолодало и установились отрицательные температуры.
Все очень нестабильно, все меняется — что еще тут скажешь?
Что за циклоны проходят над городом? Они принесут неприятности?
Нет, ничего особенно выдающегося в них нет, скорее наоборот. Обычно теплая декабрьская погода сопровождается сильными циклонами, которые проходят всю Балтику через Финский залив и приносят к нам мощные шторма, сильные осадки и даже более высокие температуры — помните, я говорил о том, что температурные рекорды для 6 и 7 декабря приближаются к +11?. Это как раз последствие таких циклонов.
Сейчас путь циклонов пролегает несколько севернее — они проходят над Баренцевым морем, задевая нас своей южной границей. Поэтому температура растет не так экстремально, нет штормов, очень уж сильного ветра или сверхобильных осадков.
Может ли такое случиться, что все же какой-то циклон принесет нам шторм и +10 в декабре? Тут я, как говорится, не могу ничего гарантировать и не могу ничего опровергнуть. Если сложатся такие условия, то все возможно, но пока в наших данных ничего подобного не видно.
Когда же ждать наступления настоящей зимы?
В этом как раз весь вопрос. Ранее мы составляли долгосрочный прогноз на декабрь — я о нем рассказывал отдельно. По нему действительно ожидалось очень теплое начало месяца, но к середине месяца мы рассчитывали увидеть похолодание. Однако сейчас в атмосфере складывается совершенно иная ситуация.
Конечно, все очень быстро меняется — перестройка может произойти буквально за несколько дней. Однако пока момента, когда начинается настоящая зима, я в прогнозе не вижу, честно об этом говорю.
Отдельные похолодания, естественно, будут. Но это будут короткие периоды в ночное время. Вспомните, они случались и в ноябре. Тогда же был снег, были -5 градусов в Петербурге. Но все это очень короткие отрезки времени. Под началом зимы же мы подразумеваем хороший такой заток холода, когда отрицательная температура устанавливается на долгий срок. Этого, повторюсь, в данных пока не просматривается вообще.
То есть у петербуржцев есть все шансы встретить Новый год под зонтами?
Нет, опять же, этого я утверждать не берусь. Все еще я надеюсь на вторую половину месяца. Просто по логике — сейчас идет очень большое тепло, оно должно чем-то компенсироваться.
Если вспомнить тот же 2011 год, который я уже упоминал, там тоже очень долго было тепло, а потом в третьей декаде месяца был все же период понижения температуры. С другой стороны, Новый год под дождем у нас возможен всегда. Пока синоптическая обстановка не дает понять, что будет даже в третьей декаде декабря, разговоры о Новом годе — это просто гадание на кофейной гуще. Можно лишь сказать, что будет либо дождь, либо снег, либо будет сухо — три варианта.
Впрочем, следует отметить, что за последние 15 лет Новый год у нас был чаще сравнительно теплым. Положительные температуры 31 декабря наблюдались:
- в 2011 году;
- 2012-м;
- 2013-м;
- 2014-м;
- 2016-м (тогда и вовсе было почти +5!);
- 2017-м;
- 2018-м (по другим данным, температура в тот год все же осталась на пару десятых градуса ниже 0, — прим. ред.);
- 2019-м;
- 2020-м;
- 2021-м
- 2022-м
Только в прошлом году (впервые с начала 2010-х) у нас было на Новый год -5 градусов. С другой стороны, до сих пор 31 декабря обычно было достаточно холодно. Так что все аналогии здесь достаточно относительны.
