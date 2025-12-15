10 новогодних подарков для любителей архитектуры

В книге «Круги капрома» архитектор Даниил Веретенников, урбанист Гавриил Малышев и искусствовед Александр Семенов (лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Книги») выделили основные признаки стиля — те самые круги капиталистического романтизма, который охватил в 1990–2000-е годы страны бывшего СССР: иронический ордер, реваншизм, кричащий нейминг, полированный гранит, капроментирование, изгибиционизм и фрейдизм-членизм, шляпкозакидательство, тридэмакс, евроремонт и зеркальное стекло. На примерах архитектуры — от Петербурга до Казани — авторы в свойственной им игривой манере рассуждают о смыслах капрома.