10 новогодних подарков для любителей архитектуры

Елочная игрушка-маскарон, книга об архитектуре капиталистического романтизма, ночник в виде фасада панельного дома, забор «ПО-2» Бориса Лахмана в миниатюре: Собака.ru составила подборку новогодних подарков для тех, кто влюблен в архитектурное наследие.
Елочная игрушка в виде мужского маскарона с фасада доходного дома Сагалова на углу Лиговского проспекта и Свечного переулка — одного из самых известных проектов архитектора Александра Лишневского — станет отличным украшением праздничной ели.
В книге «Круги капрома» архитектор Даниил Веретенников, урбанист Гавриил Малышев и искусствовед Александр Семенов (лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Книги») выделили основные признаки стиля — те самые круги капиталистического романтизма, который охватил в 1990–2000-е годы страны бывшего СССР: иронический ордер, реваншизм, кричащий нейминг, полированный гранит, капроментирование, изгибиционизм и фрейдизм-членизм, шляпкозакидательство, тридэмакс, евроремонт и зеркальное стекло. На примерах архитектуры — от Петербурга до Казани — авторы в свойственной им игривой манере рассуждают о смыслах капрома.
Забор «ПО-2» придумал архитектор конструкторско-технического бюро «Мосгорстройматериалы» Борис Лахман еще в 1970-х. Рельеф в виде ромбов выбран не случайно: ограждения выглядят менее монотонными, а еще такая поверхность позволяет достигнуть шумового барьера. Железобетонные панели использовали повсеместно для охраны воинских частей и промышленных предприятий. За разработку автор получил бронзовую медаль и премию.
Реставраторы и специалисты по истории архитектурной керамики Константин Лихолат и Андрей Роденков выпустили книгу-альбом об изразцовых печах и каминах, созданных в Великом княжестве Финляндском и уцелевших в Петербурге. Особое внимание авторы уделили проектам петербургских зодчих: Федора Лидваля, Федора фон Постельса, Карла Маккензена и других.
Свечка ручной работы в виде деревянного дома вызывает ностальгию по лету на даче в Курортном районе Петербурга. В пару к ней берите книгу Елены Травиной и Александра Браво «Зеленогорск. Терийоки. Дачная жизнь сто лет назад».
Популярная карточная игра на тренировку памяти создана дизайнерами ABC design совместно с фотопроектом архитектуры советского модернизма beton_navsegda. Цель — найти и собрать как можно больше парных карточек. Такая же есть с доходными домами Петербурга.
Книга краеведа Ксении Сидориной «Осторожно отмыто: истории о Петербурге, метлахе, печах, витражах и Гэнге» — это полный сборник клейм метлаха и кафеля на русском языке, коллекция памятных историй о работе команды волонтеров-рестовраторов «Гэнгъ» и путеводитель, с которым можно пойти гулять по Петербургу в поисках уже отмытых витражей, печей, плиточных полов и стен.
Макет одного из наличников из города Суздаля Владимирской области выполнен из фанеры. В наборе есть все необходимое для сборки и покраски: детали, ткань для шторки, акриловые краски, кисточки, клей, наждачная бумага, оргстекло и открытка с изображениям исчезающего символа русской деревянной архитектуры.
Памятник архитектуры авангарда — главное детище Константина Мельникова, автора павильона «Махорка» и саркофага Ленина. В нем архитектор жил вместе с женой и детьми. Сегодня здание является филиалом Государственного музея архитектуры имени Щусева и находится на реставрации.
Ностальгический ночник от московской мастерской «Капля Света» выполнен в виде фасада панельного дома. Образ повторили в точности: фонарик над входом, доска объявлений, рельефные стены и даже силуэт кота в окне.
