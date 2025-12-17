Гранд Отель Европа: 150 лет в форме

генеральный директор Гранд Отеля Европа

Когда сотрудники надевают костюмы, происходит внутреннее переключение. Они чувствуют себя частью чего‑то большего, частью легенды. Они — лицо «Европы». Форма — не дресс-код, а связующая нить между нами и теми, кто служил здесь до нас. Впервые придя в гостиницу «Европа», я была потрясена: шикарные интерьеры, огромные окна, красивые люди в невероятной форме — беллбои в шапочках-­таблетках, официанты во фраках. Для работы на ресепшен, казалось, отбирают моделей, а одевают их известные кутюрье. Я встречалась с дочерью того самого Федора Кудрявцева, который служил буфетным мальчиком в «Европе» в 1914 году и написал о том времени книгу. Читая его первые впечатления от гостиницы, я поразилась, насколько мы с ним схожим образом увидели «Европу». Наверное, у каждого человека, который попадает сюда впервые, главным становится чувство восхищения. И мы храним это ощущение так же, как и историческое наследие Гранд Отеля, в то же время мы постоянно совершенствуемся в комфорте и техническом оснащении. Мы одними из первых внедрили у себя программу устойчивого развития, которая включает в себя заботу о культурном достоянии при непрерывном прогрессе. Наши гости ценят нас и за комфорт настоящего, и за величие прошлого, они живо интересуются историей гостиницы и ее служащих (и формой в том числе!), с удовольствием приходят на наши экскурсии по отелю, участвуют в наших исторических квестах. Мы поставили себе задачу не следовать модным трендам, но оставаться всегда актуальными. В этом наша тихая роскошь: мы не торопим время, а, наоборот, замедляем его.