Гранд Отель Европа: 150 лет в форме

«Европа» — это роскошный максимум во всем, от люксовых номеров до безупречной формы: сияющие пуговицы на мундирах беллбоев или отутюженные фартуки горничных входят в обязательный стандарт. Образцовость «Европы» ее гости подтверждают с 1875 года — и выбору королевы Елизаветы II, Майи Плисецкой или Леонардо Ди Каприо мы верим!
В архивах «Европы» хранятся воспоминания буфетного мальчика Федора Кудрявцева, служившего в отеле в начале прошлого века. Его путь в легендарной гостинице начался с ритуала, навсегда изменившего жизнь: «В этот же день я получил форменную серую куртку с красными кантами и белый передник». Для подростка из простой семьи это была не просто рабочая одежда, а пропуск в иной, строгий и прекрасный мир. Получение ливреи стало актом посвящения, превращения в часть легенды. Этот обряд — обретение своего места через униформу — повторялся в стенах отеля тысячи раз.
На пуговице от шинели швейцара гостиницы «Европейская» (около 1910 года) отчеканен Медный всадник, который тогда был логотипом гостиницы. Он же изображен на фирменной бумаге для гостей.
Куртка особой культуры
В начале XX века «Европейская» была государством в государстве, с четкой иерархией и своими законами. Этажи делились на «невские» и «итальянские», а персонал — на официантов, коридорных, горничных и мальчиков. Униформа не только отличала слугу от гостя, но и безмолвно указывала на его ранг. Серая куртка с алыми кантами была знаком низшего чина, но ее обладателя уже начинали учить «есть с тарелки и держать нож и вилку». Ливрея становилась первым шагом к внутренней алхимии, превращению в человека иной, утонченной культуры.
Этот миропорядок хранила интернациональная команда во главе с швейцарскими управляющими. Немецкий, французский, английский звучали в коридорах так же часто, как и русский. Отель был европейским анклавом в сердце Петербурга, и безупречный вид слуг был зримым доказательством этого статуса, символом порядка, противопоставленного хаосу внешнего мира.
Даже младшие чины персонала в дореволюционной «Европе» должны были своим видом соответствовать высочайшей планке обслуживания. Посыльные мальчики щеголяли аккуратными косоворотками и обязательно вычищенными сапогами, а форма буфетных мальчиков была похожа на мундиры лицеистов: темно-серый китель с алыми кантами и лакированные полусапожки. Это сразу задавало тон дисциплины и принадлежности к элитному заведению.
От погон до корпоративного стиля
Сегодня в «Европе» нет «серых курток», но философия, зашифрованная в форме, жива.
Юлия Пашковская
генеральный директор Гранд Отеля Европа
Когда сотрудники надевают костюмы, происходит внутреннее переключение. Они чувствуют себя частью чего‑то большего, частью легенды. Они — лицо «Европы». Форма — не дресс-код, а связующая нить между нами и теми, кто служил здесь до нас. Впервые придя в гостиницу «Европа», я была потрясена: шикарные интерьеры, огромные окна, красивые люди в невероятной форме — беллбои в шапочках-таблетках, официанты во фраках. Для работы на ресепшен, казалось, отбирают моделей, а одевают их известные кутюрье. Я встречалась с дочерью того самого Федора Кудрявцева, который служил буфетным мальчиком в «Европе» в 1914 году и написал о том времени книгу. Читая его первые впечатления от гостиницы, я поразилась, насколько мы с ним схожим образом увидели «Европу». Наверное, у каждого человека, который попадает сюда впервые, главным становится чувство восхищения. И мы храним это ощущение так же, как и историческое наследие Гранд Отеля, в то же время мы постоянно совершенствуемся в комфорте и техническом оснащении. Мы одними из первых внедрили у себя программу устойчивого развития, которая включает в себя заботу о культурном достоянии при непрерывном прогрессе. Наши гости ценят нас и за комфорт настоящего, и за величие прошлого, они живо интересуются историей гостиницы и ее служащих (и формой в том числе!), с удовольствием приходят на наши экскурсии по отелю, участвуют в наших исторических квестах. Мы поставили себе задачу не следовать модным трендам, но оставаться всегда актуальными. В этом наша тихая роскошь: мы не торопим время, а, наоборот, замедляем его.
Выбор новой униформы в «Европе» — всегда исторически выверенный процесс. «Любое решение проходит многоступенчатое согласование, — объясняет Оксана Мельяченко, менеджер хозяйственной службы. — Финальное слово в дизайне всегда остается за Юлией Викторовной. Ее "зоркий глаз" — наш главный ориентир».
Юлия Пашковская предложила серый цвет меланж для новой формы, и тут же родилась ассоциация: это же цвет начала прошлого века! Оказалось, не прямое заимствование, но гениальная находка, совпавшая с духом времени. В архивах сохранились эскизы, зарисованные дочерью того самого буфетного мальчика, — удивительная семья, чья судьба на протяжении более 100 лет связана с отелем.
Меньше всего, по мнению Оксаны, изменилась форма официантов в ресторане «Европа» — классические фраки с бабочками.
Оксана Мельяченко
менеджер хозяйственной службы
Если взять старый рисунок и поставить рядом современного сотрудника, время будто сжимается. В этом и есть магия подлинности. Ношение униформы — это не просто дресс-код. Это мгновенное изменение самоощущения. Ты надеваешь ее и чувствуешь причастность к большому делу, к легенде. Ты сразу понимаешь, кто ты, где ты и что делаешь. Это дисциплинирует и подтягивает. Униформа — это огромный пласт нашей работы и значительная статья бюджета, потому что мы понимаем: это инвестиция в имидж и дух отеля.
Классические фраки и белые кители
Дмитрий Захарченко, метрдотель ресторана «Европа», чей стаж в отеле насчитывает 34 года, точно знает, что сервис — это религия, а форма — ее облачение.
Дмитрий Захарченко
метрдотель ресторана «Европа»
Моя философия начинается с человека. Я смотрю не на опыт, а на отношение к делу. Однажды я нанял юношу, который просто чистил картошку, но делал это с невероятным уважением к своей работе. Он не знал языков, ничего не умел. Сегодня он — лучший официант отеля. Сервис в «Европе» — это театр. Мы репетируем выходы официантов, расписывая сценарий по минутам. За мою карьеру униформа менялась не раз: от кителей до смокингов. А теперь, с открытием обновленного ресторана, мы возвращаемся к классическим фракам. Они задают тон торжественности. Самый запомнившийся мне гость, конечно, Елизавета II в 1994‑м. Под ее визит нам шили новые фраки. Тогда в России не было королевского протокола и этикета, и приходилось буквально воспитывать гостей — напоминать, что если королева закончила есть, все должны сложить приборы.
На кухне, как рассказывает шеф-повар Денис Соболев, форма — воплощение вечных ценностей.
Денис Соболев
шеф-повар
Мы сторонники классики: белые кители. Белый цвет — это не только традиция, но и показатель чистоты. Концепция нашей кухни — это отражение самого отеля: многослойное, историческое и разное. У нас несколько ресторанов, и для каждого — свой подход. Вот уже более десяти лет нашими бестселлерами остаются «яйцо в яйце» и бефстроганов. Последний мы готовим по фамильному рецепту, который нам когда‑то передала Елена Строганова. Есть гости, которые приходят только ради этих блюд, и мы никогда не меняем их вкус. Если бы «Европа» была блюдом, я бы сравнил ее с демидовской кулебякой — сложной, многослойной, с богатой историей.
Классический фрак официантов ресторана — элемент униформы, который не прерывал свою историю с 1910‑х годов. В советское время его сохранили как «костюм для обслуживания иностранных делегаций».
«У нас не было формы, но была внутренняя честь мундира»
Отдельной главой в летописи отеля стали советские годы, когда парадные мундиры ушли в прошлое. Лидия Леонтьевна Леонтьева, начальник службы приема и обслуживания с 1977 по 1989 год, вспоминает то время с особой теплотой.
Лидия Леонтьева
начальник службы приема и обслуживания с 1977 по 1989 год
В советское время с униформой было совсем плохо. Нам — администраторам, портье — форменное платье не полагалось. Каждый ходил в своем. Лишь официанты ресторана щеголяли в костюмах. Мы им завидовали. Даже горничные носили серо-синие платья из синтетики с передничками. Как без бейджа и ливреи отличали сотрудника от гостя? Бейджей не было. Все держалось на внутренней культуре. Сотрудники носили свою скромную одежду.
Отсутствие униформы не влияло на дух, потому что внутри жило чувство принадлежности к «Европе» — эта внутренняя «форма» была важнее внешней. Я могла сделать замечание коллеге, если та приходила в слишком ярком платье. Статус чувствовался в отношении к делу. В те годы это была уже не просто гостиница, а настоящий культурный центр. Композиторы Никита Богословский, Оскар Фельцман, Марк Фрадкин, Ян Френкель были нашими постоянными гостями, ежегодно приезжая на фестиваль «Ленинградская музыкальная весна». Здесь жила история. В нашей «Книге почетных гостей» Никита Богословский оставил запись: «Немало ездил я по свету, скажу по опыту житейскому — гостиницы прекрасней нету, чем в Ленинграде „Европейская“».
Форма как символ связи
История «Европы» — это не история интерьеров, а история людей. Буфетный мальчик 1913 года, учивший немецкий на крыше отеля; советский администратор 1970‑х, сохранявший дух отеля без внешних атрибутов; сегодняшний метрдотель, ответственный за идеально выверенный сервис, — все они связаны одной нитью. Эта нить — чувство причастности к месту с историей и ответственность за его легенду.
В начале прошлого века багаж в номера доставляли «коридорные мужики» — в отличие от современных беллбоев в изящных мундирах их формой были косоворотки и фартуки.
Форма здесь — самый красноречивый символ этой связи. Менялся крой, уходили одни профессии и приходили другие, исчезали и вновь возвращались парадные мундиры, но суть оставалась неизменной. Надевая свой костюм, сегодняшний сотрудник, как и буфетный мальчик, получает не просто рабочую одежду. Он получает роль в торжественном спектакле под названием «Гостиница «Европа», где главные герои — не стены и люстры, а люди, которые своим трудом, терпением и талантом уже 150 лет оживляют ее душу.
От серой куртки с алыми кантами до элегантного фрака, от скромного платья советской горничной до безупречного корпоративного костюма — каждая деталь униформы хранит память о тех, кто служил здесь с любовью и преданностью. И пока жива эта память, жива и сама «Европа» — не просто гостиница, а живой организм, часть самого Петербурга.
Текст Анна Забродина
Фотограф Ольга Тарасенко
Продюсер Екатерина Кузнецова
Визаж и волосы Мария Швец
Свет Даниил Тарасов и Василий Кабайлов, SkyPoint
