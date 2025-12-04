Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Больше 50 общественных пространств благоустроят в Петербурге в 2026 году

Продолжают работу на прибрежных территориях Финского залива в Курортном районе. Также в планах благоустройство территории у реки Утки, части набережной реки Смоленки от Наличного моста до Уральского моста, и продолжение работ в Линейном парке.

OlgaGubskaya / Shutterstock.com

«В Петербурге благоустроят более 50 общественных пространств. Будет продолжено поэтапное благоустройство прибрежных территорий Финского залива в Курортном районе Петербурга. В их числе пляжи "Чудный", "Новый"», — рассказал во время пресс-конференции в «Интерфаксе» глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

В планах благоустройство набережной реки Утки, части набережной реки Смоленки от Наличного моста до Уральского моста, и продолжение работ в Линейном парке. Помимо этого, ждут благоустройство территории вдоль реки Новая. На финальные этапы выходят работы в Аллее Чернобыльцев на Планерной.

Одним из масштабных новых проектов — парк «Звездный» в Московском районе, который раньше предлагали назвать «Дизельный». Пространство расположат на участке между Дизельным проездом, улицами Марии Кошкиной и Георгия Чернышева.

В будущем парке появятся аллеи, шумозащита из геопластики, событийная поляна, детская и спортивная зоны, зоны тихого отдыха, а также экологическая зона с дождевым садом. Кроме этого, тут установят фигуру в виде птицы Говоруна из мультфильма «Тайна третьей планеты».

