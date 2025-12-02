Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Назвали дату запуска рождественской ярмарки в Петербурге

Ярмарка начнет работу с 13 декабря. Она займет Манежную, Дворцовую и Московскую площади. Также с этой даты откроют катальную горку рядом с Эрмитажем и каток на Конюшенной площади. Все точки будут работать до 11 января.

Lizavetta / Shutterstock.com

Места для новогодних гуляний в этом году оформят в русском стиле, а декорации «вдохновлены архитектурой благородных усадеб, монастырских рынков и старорусских ярмарок», рассказал глава комитета про промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

На катальной горке на Дворцовой могут добавить автоматические фотокамеры. «Некоторые туристы говорят, что было было здорово, чтобы [тех, кто катается] фотографировали и рядом можно было б распечатать фото», — рассказал автор идеи депутат ЗакСа Дмитрий Панов. Ситов в ответ на комментарий отметил, что реализовать идею попробуют в этом году, а «в следующем году точно получится».

