Въезд на машине в исторический центр Выборга собираются ограничить с 2027 года

«Конкретные меры — например, временное перекрытие въезда для туристов по выходным или праздничные дни — можно будет обсуждать лишь после того, как камеры будут закуплены, а изменения в закон приняты», — отметил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой.

Ранее центр Выборга предложили закрыть от машин. С таким заявлением выступил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: «Надо закрывать для машин Крепостную и ряд других улиц. Возможно, стоит вообще от авто закрывать центр Выборга. Оставить проезд только для такси и автобусов. Иначе мы Выборг не спасем».