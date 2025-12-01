Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Въезд на машине в исторический центр Выборга собираются ограничить с 2027 года

За это время в городе должны установить для отслеживания транспортного потока. А также скорректировать местный закон, по которому власти Выборга получат право вводить ограничения на основе данных с камер.

Shutterstock.com

«Конкретные меры — например, временное перекрытие въезда для туристов по выходным или праздничные дни — можно будет обсуждать лишь после того, как камеры будут закуплены, а изменения в закон приняты», — отметил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой.

Ранее центр Выборга предложили закрыть от машин. С таким заявлением выступил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: «Надо закрывать для машин Крепостную и ряд других улиц. Возможно, стоит вообще от авто закрывать центр Выборга. Оставить проезд только для такси и автобусов. Иначе мы Выборг не спасем».

